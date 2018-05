Tara care interzice Facebook timp de o luna si se gandeste chiar la un inlocuitor

Potrivit ministrului Comunicatiilor, Sam Basil, se urmareste identificarea utilizatorilor care posteaza continut pornografic si informatii false si este luata in considerare chiar lansarea unei platforme sociale rivale, relateaza BBC.Anuntul vine in contextul in care compania lui Mark Zuckerberg este anchetata in scandalul Cambridge Analytica cu privire la gestionarea improprie a datelor personale ale utilizatorilor, precum si al criticilor legate de lipsa de masuri pentru combaterea fenomenului stirilor false."Acest interval de timp ne va permite sa colectam informatii si sa identificam utilizatorii care se ascund in spatele unor conturi false, utilizatorii care posteaza imagini pornografice si utilizatorii care posteaza informatii false si de natura sa induca in eroare", a spus Basil pentru publicatia locala Post-Courier.Doar aproximativ 10% dintre cei opt milioane de locuitori ai tarii au acces la Internet.Marile companii din domeniul tehnologiei au fost intens criticate in ultima perioada, pentru ca nu si-au avertizat utilizatorii cu privire la faptul ca informatiile la care au fost expusi prin intermediul lor pot fi incorecte, permitand astfel fenomenului "fake news" sa ia amploare."De asemenea, analizam posibilitatea de a crea o noua retea sociala pe care locuitorii din Papua Noua Guinee sa o utilizeze cu profilurile lor reale. Daca va fi nevoie, vom apela la dezvoltatorii de aplicatii locali, pentru a crea un site care sa favorizeze intr-o mai mare masura comunicarea in interiorul tarii si peste hotare", a mai precizat Basil.Papua Noua Guinee nu este prima tara, si nici macar cea mai mare, care interzice utilizarea platformei Facebook. Accesul la retea este deja interzis in tari precum China si Coreea de Nord, in timp ce alte state au implementat o interdictie temporara, potrivit The Verge.De exemplu, site-ul a fost blocat timp de o saptamana la inceputul acestui an in Sri Lanka, pe fondul suspiciunilor ca este folosit pentru raspandirea violentei.C.S. ...citeste mai departe despre " Tara care interzice Facebook timp de o luna si se gandeste chiar la un inlocuitor " pe Ziare.com