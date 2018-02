Gigantul IT a anuntat ca intentioneaza sa atace decizia cu apel, informeaza AFP.Grupul american "trebuie sa inceteze sa urmareasca si sa inregistreze utilizarea internetului de catre persoane care navigheaza din Belgia, pana cand el se va conforma legislatiei belgiene privind viata privata", a decis tribunalul flamand de prima instanta de la Bruxelles, intr-un comunicat ce rezuma un verdict de 84 de pagini."Facebook trebuie, de asemenea, sa distruga toate datele personale obtinute ilegal", a continuat tribunalul. Daca grupul nu se va supune verdictului, el va trebui sa plateasca o penalizare de "250.000 de euro pe zi de intarziere, cu un maxim de 100 de milioane de euro"."Suntem dezamagiti de verdictul de astazi si avem intentia sa facem apel", a reactionat Facebook.Justitia belgiana a fost sesizata de Comisia pentru protejarea vietii private (CPVP) din Belgia, care estimeaza ca Facebook incalca legea belgiana privind respectarea vietii private."Curtea (de justitie) a urmat pe deplin pozitia" CPVP, a notat tribunalul in comunicat.In cauza este utilizarea de reteaua sociala a unor "cookies", aceste micro-fisiere care pastreaza datele sau obiceiurile internautilor si pe care continua sa-i urmareasca, fie ca acestia au sau nu un cont pe Facebook, precum si butoanele "Like" sau "Share", prezente pe Facebook si pe care compania le pune la dispozitie si pe site-uri terte."Chiar daca nu ati vizitat niciodata inainte Facebook, grupul va poate urmari comportamentul de navigare, fara sa va dati seama", subliniaza tribunalul. "Facebook nu ne informeaza suficient cu privire la faptul ca strange informatii despre noi, despre natura informatiilor pe care le aduna" si "despre ce face el cu aceste informatii", conchide tribunalul belgian. ...citeste mai departe despre " Belgia someaza Facebook sa nu-i mai spioneze cetatenii si ameninta cu amenzi uriase " pe Ziare.com