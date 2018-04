Targul de la Hanovra: Cand automobilul electric se intalneste cu Industria 4.0

Aproape doua ore si jumatate a durat traditionalul tur al targului industrial de la Hanovra facut de cancelarul Angela Merkel alaturi de oaspetele ei de onoare, anul acesta presedintele Mexicului, Enrique Pena Nieto.Mexicul este in acest an tara partenera a expozitiei industriale de la Hanovra, cea mai mare de acest tip din lume."Vedem cum notiunea 'Industrie 4.0' are tot mai mult continut si cum interconectarea marcheaza si productia industriala nu doar intr-o companie...", astfel a rezumat lucrurile cancelarul german, referindu-se la Siemens , dar fara sa-si termine propozitia.Rostita pana la capat, ar fi sunat astfel:... ci si in foarte multe alte companii. Fiecare a doua firma de productie foloseste deja aplicatii tehnologice de ultima ora, fiecare al patrulea utilaj industrial german este intre timp interconectat.Datele sunt furnizate de asociatia germana a firmelor de IT Bitkom. Pentru Bitkom, cel mai important targ fusese pana de curand Cebit (expozitia internationala de IT) - acum insa impactul mai mare il are targul industrial. Ceea ce este valabil si pentru gigantii IT ca Microsoft , Oracle, SAP si altii, care au acum standuri mult mai mari la targul industrial de la Hanovra decat la Cebit.This photo-series of happy Angela Merkel fist-bumping a robot while standing next to laughing Mexican President Enrique Pena Nieto made my day.📷 @AFPphoto / Tobias Schwarz #AFP pic.twitter.com/HCtuZdOAr4- Yann Schreiber (@YannSchreiber) 24 aprilie 2018Despartirea de linia de productie a lui Henry FordSAP prezinta de exemplu modelul unei unitati de productie cu numeroase componente de la diversi furnizori.In centru se afla utilaje autonome de finisare, care arata ca niste unitati de lucru mobile. Sfarsitul liniei de productie traditionale este explicat de experta SAP Martina Weidner: "Linia de productie a viitorului arata altfel decat vechea banda a lui Henry Ford. Linia de productie este doar virtuala, avem un flux de productie, dar nu mai exista o banda de productie fizica propriu-zisa".Astazi, cand se doreste finalizarea unui produs, acesta este construit direct pe un utilaj autonom, care se misca singur intre statiile de munca, intr-o ordine variabila. Astfel se pot evita pauze fortate ale productiei, de exempl ...citeste mai departe despre " Targul de la Hanovra: Cand automobilul electric se intalneste cu Industria 4.0 " pe Ziare.com