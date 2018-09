"Achizitia de bilete on-line este o tendinta in crestere in piata. Este eficient si simplu. Noi, prin Tarom app, raspundem unor nevoi de simplitate si eficienta. Vrem ca toti pasagerii nostri sa stie ca in aplicatia Tarom ii asteapta promotii, oferte speciale si multe alte beneficii. 2018 va fi tinut minte ca anul retehnologizarii in Tarom", a subliniat directorul general al societatii, Werner Wolff.Aplicatia a fost dezvoltata impreuna cu Amadeus, pentru a le oferi pasagerilor acces rapid la destinatiile preferate, un istoric al calatoriilor si posibilitatea de a tine legatura directa cu compania, pentru oferte speciale si promotii."Operatiunile de booking, ticketing si check-in sunt mult mai simple si pot fi efectuate, rapid, din aplicatie", adauga reprezentantii companiei.Acestia afirma ca vor continua dezvoltarea aplicatiei mobile prin integrarea acesteia cu noul sistem CRM (Client Relations Manager).In scurt timp, utilizatorii vor avea acces la module noi in aplicatie, cum ar fi My Account. Lansarea aplicatiei pe platforma Apple IOS va avea loc in cursul lunii octombrie, potrivit estimarilor companiei.Tarom are circa 1.850 de salariati si opereaza in prezent pe zborurile externe si interne cu o flota de 25 de aeronave.Pe 16 iulie, compania a semnat un contract pentru achizitia a cinci aeronave Boeing 737-MAX 8, construite special pentru Tarom. Cele cinci avioane au un pret de catalog de 586 milioane dolari si vor fi livrate pana in anul 2023.In plus, compania vrea sa schimbe 13 avioane din flota, urmand sa dea un anunt in acest sens. ...citeste mai departe despre " Tarom lanseaza prima aplicatie mobila din istoria companiei " pe Ziare.com