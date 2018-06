Techsylvania 2018, intre speakeri internationali, record de participanti si incubatoare anuntate in premiera

Incubator de un million de euro pentru zona cybersecurity anuntat la Techsylvania

Din Spania in Silicon Valley via Techsylvania

"Connected Grandma" a castigat maratonul de 24 de ore

Participantii au descoperit in cele doua zile ale conferintei cum s-au dezvoltat unii dintre gigantii industriei IT, ce strategii trebuie sa urmeze, dar si cum trebuie abordata o idee de afacere pentru a nu esua.Cei mai curiosi au putut afla cum functioneaza asistenul de vanzari bazat pe inteligenta artificiala dezvoltat de, chiar de laal companiei si cel care conduce echipa de dezvoltare, dar si care sunt secretele dezvoltarii unui produs de laTanarul a luat prin surprindere Statele Unite castigand un million de dolari la 19 ani prin crearea unui serviciu care sincronizeaza platformele de social media, iar printre clientii lui se numara Selena Gomez, Justin Bieber si Kevin Hart.Acesta este doar unul dintre cei 19 speakeri din Statele Unite care au urcat pe scena Techsylvania.considerat a fi "parintele" ecosistemului de technologie din Israel si investitorul principal al primului serviciu de mesagerie online din lune, ICQ si, cunoscut drept omul care inventat ringtone-ul au oferit un moment unic pe scena Techsylvania.Cu o experienta greu de egalat, cei doi au vorbit despre cum se poate crea un ecosistem care sa incurajeze startup-urile.Cum "treci oceanul" cu afacerea ta a fost subiectul dezbatut de patru dintre cei mai de succes antreprenori din Romania. Unul dintre acestia,, impreuna cuau lansat Tasty Business, un incubator dedicat startup-urilor din domeniul horeca.De pe scena Techsylvania nu a lipsit, care a explicat cum se vor dezvolta serviciile bancare in urmatorii ani pentru a tine pasul cu tehnologia sau, companie achizitionata de celebrul Fossil, care le-a dezvaluit antreprenorilor care sunt cele mai multe importante calitati ale unui antreprenor.Florin Talpes, fondatorul si CEO-ul Bitdefender, cel mai mare producator de software din Romania, a anuntat pe scena Techsylvania lansarea unui incubator pentru startup-urile din zona de cybersecurity. Programul de incubare are un budget de un million de euro si va fi lansat oficial in septembrie.", a explicatO alta premiera in istoria Techsylvania au fost sesiunile Q&A. A fost locul in care scena a devenit a publicului, iar invitatii au raspuns la orice intrebare.Sesiunea sustinuta desia umplut sala pana la refuz, iar acestea au oferit informatii despre viitorul publicitatii in mediul online. In prezent 83% din publicitatea digitala din Statele Unite se duce catre Google si Facebook.", a spusUltima prezentare, dar una dintre cele mai asteptate si apreciate a fost oferita de, celebra aplicatie de navigatie. Acestea le-a aratat participantilor cum a pornit serviciul in momentul lansarii si ce pasi au fost necesari pentru ca aplicatia folosita de peste 100 de milioane de soferi sa ajunga in stadiul actual, dar si cum aceasta ajuta la descongestionarea traficului din mai multe orase.", a explicat aceasta.In acest moment, in Statele Unite, 70% dintre accidentele auto sunt raportate initial pe Waze si abia apoi la serviciul de urgenta., un startup fondat in Spania a castigat, competitia internationala dedicata startup-urilor organizata in parteneriat cu Risky Business.Premiul cel mare, oferit de Arobs Transilvania Software este. Aici, echipa Troop Travel va avea oportunitatea de a se intalni cu investitori, care ii vor ajuta sa-si duca afacerea la urmatorul nivel. Startup-ul foloseste Big Data pentru a eficientiza costurile calatoriilor in scop de afaceri.", a declarat15 startup-uri din cele peste 285 inscrise initial au fost alese pentru a-si prezenta compania in fata investitorilor si doar sase dintre ele au ajuns in finala.Investitori care administreaza fonduri venture capital de peste 3 de miliarde de dolari au fost prezenti la Techsylvania.O aplicatie care ii alerteaza pe cei care au in grija rude in varsta despre starea acestora a castigat maratonul de programare de 24 de ore., cu ajutorul unui smartwatch, monitorizeaza pulsul si activitatea rudelor in varsta si poate chiar sa le ofere un raport apartinatorilor. Creata de echipa condusa de Bia Beniamin s-a gandit chiar si la includerea unei functii GPS in acest serviciu.In pauzele dintre prezentarile din cadrul conferintei, participantii au putut sa afle cum functioneaza cea mai noua aplicatie a Bancii Transilvania,, iar cu putin noroc au castigat unul dintre cele 400 de premii oferite deSoferii pasionati au avut sansa sa testeze un sistem electric de directie dezvoltat de compania Bosch sau sa isi descopere starea de spirit cu ajutorul unei aplicatii a Betfair Romania Development.Participantii nu au ratat nici sansa de a testa BMW i3. Multumita trenului de rulare BMW eDrive complet electric, BMW i3 accelereaza de la 0 la 100 km/h in 7,3 secunde, fara intrerupere a fortei de propulsie.Aceasta editie nu ar fi putut avea loc fara sprijinul partenerilor care sustin Techsylvania si isi doresc sa dezvolte comunitatea pasionata de tehnologie a Europei de Est. Acestia contribuie activ la cresterea comunitatii IT pe plan local, dar si international.BT si Crossover sunt cei doi parteneri principali ai Techsylvania 2018.Banca Transilvania sustine oamenii intreprinzatori, startup-urile locale si ideile care fac diferenta. Lista sustinatorilor inovatiei si tehnologiei prezenti in cadrul Techsylvania continua cu: Betfair Romania Development, Bosch, BMW Group Romania, Connatix, E.ON, Accenture, Laurentiu, Laurentiu si Asociatii, Pitech Plus & Rodeapps, Arobs Transilvania Software, Auchan Retail Romania, Telenav, Metro Systems, OMV Petrom, Halcyon Mobile, iQuest, Riverbed, Modus Create, IBM, ComplyAdvantage, Macadamian, HERE, Dual IT, Take Off Labs, Tapptitude, Ambrosus, Ness Technologies, Allview, Ambrosus, ThatDevSpace, Wolfpack Digital, Lisam Systems, Ambasada Republicii Polone in Romania, Cyber Solutions.Ne sustin: Primaria Cluj-Napoca, Consiliul Local Cluj-Napoca si Consiliul Judetean ClujTechsylvania este un eveniment dedicat tuturor pasionatilor din lumea IT, tehnologiei si a business-ului, creat in urma cu cinci ani de catre Oana Petrus si Vlad Ciurca.Scopul acestuia este de a deveni un liant intre comunitatile locale si cele mai noi tehnologii si tendinte, dar si de a crea circumstantele potrivite de networking cu cei mai influenti oameni din industria IT.Numarul participantilor la eveniment creste anual, la ultima editie fiind prezenti peste 2000 de oameni, dovedind astfel, inca o data, ca este unul dintre cele mai importante evenimente de tehnologie din Romania si din Europa de Est.