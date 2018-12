Saptamana trecuta, 11 oameni au fost pusi sub acuzare pentru ca au furat secrete comerciale de la Samsung, conform unui comunicat de presa emis de autoritatile sud-coreene, citat de CNN.Potrivit procurorilor, un furnizor al companiei a transmis schite cu tehnologia pentru ecrane OLED pliabile unei companii infiintate de el, care apoi a vandut documentele unor firme chineze pentru aproape 14 milioane de dolari.Numele celor implicati nu au fost date publicitatii.Samsung a investit aproximativ 130 de milioane de dolari in ultimii sase ani pentru dezvoltarea ecranelor pliabile, mai arata procurorii.Dezvaluirile au loc pe fondul intensificarii competitiei pentru inovare in domeniul tehnologiei. In conditiile in care cererea pentru smartphone-uri de top cunoaste un declin pe pietele cheie, companiile din industrie si-au intensificat eforturile pentru a gasi urmatorul "big thing" care sa-i convinga pe utilizatori sa cumpere telefoane noi.Ecranele pliabile anuntate de Samsung sunt vazute ca inovatia care ar putea sa revigoreze industria smartphone-urilor.Samsung este cel mai mare producator de smartphone-uri din lume, cu o cota de aproximativ 20% din piata globala, potrivit datelor firmei de cercetare Canalys.C.S. ...citeste mai departe despre " Tehnologia Samsung pentru ecrane pliabile a fost furata si vanduta in China " pe Ziare.com