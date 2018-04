Sunt multe motive sa te arunci la achizitia unui Galaxy S9, chiar daca pretul nu este unul dintre cele mai accesibile. Daca aveai insa nevoie de unul in plus, acesta a fost oferit de redactorii Consumer Reports.Conform raportului, noile telefoane de varf de la Samsung sunt cele mai bune smartphone-uri pe care le poti achizitiona la ora actuala.In urma cu cateva zile, Galaxy S9 si Galaxy S9+ au reusit sa surclaseze fostul terminal de top Samsung Galaxy S8 Duo.La randul sau, respectivul aparat inlocuise in top seria de mobile Galaxy S7. Majoritatea celor care au ocazia sa puna mana pe Galaxy S9 s-au aruncat la a afirma ca terminalele nu sunt radical diferite fata de generatia anterioara de Galaxy S.Se pare insa ca schimbarile sunt suficient de importante incat sa schimbe ordinea clasamentului Consumer Reports.Afla toate detaliile despre noul titlu castigat de Samsung... citeste mai departe despre " Telefonul care primeste titlul de cel mai bun din lume. iPhone e departe de asa performanta " pe Ziare.com