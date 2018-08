Samsung Galaxy Note 9 a fost extrem de prezent in zvonuri in ultima luna. A fost ca si cand nu mai putea fi tinut ascuns, iar lumea trebuia sa vada cam cum arata un Android bun.De azi il avem in fata tuturor, cu toate confirmarile si infirmarile. Da, o parte dintre zvonuri au fost confirmate, dar, mai ales, telefonul este impresionant.Din punctul meu de vedere, Samsung Galaxy Note 9 vine intr-un moment excelent si pentru ca ar mai putea frana din slavirea telefoanelor chinezesti "ieftine si puternice". Niciun telefon chinezesc pe care l-am vazut pana acum nu e atat de bun cat sa nu-i gasesti doua sau trei lipsuri la capitole importante.Pentru unele poate ca e camera foto execrabila. Altele nu pot fi incarcate decat cu incarcatoare de la producator, altfel nu mai vorbim de incarcare rapida. Iar cele mai multe, pur si simplu, nu livreaza calitate la un nivel multumitor. Fie e un compromis la capitolul materiale, fie la software.Sigur, dincolo de toate acestea, e perfect ca exista competitie si telefonul perfect inca n-a fost creat.Vezi aici cat de bun este si cat costa noul Samsung Galaxy Note 9 ...citeste mai departe despre " Telefonul de la Samsung pentru care vei renunta complet la laptop " pe Ziare.com