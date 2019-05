Telekom ia in calcul plecarea din Romania. Abonatii ar urma sa fie impartiti intre Orange si Digi

Orange ar urma sa preia partea de telefonie mobila, iar RDS partea din Telekom care tine de televiziune, potrivit GSP.In spatele afacerii s-ar afla Zoltan Teszari , patronul RCS-RDS, Adrian Tomsa, un avocat din Cluj ce detine Look TV, si Orlando Nicoara, administratorul eAD, mai noteaza sursa citata.Astfel, va ramane un singur post TV de sport, DigiSport sau cu alt nume, care va transmite si Liga 1, si restul competitiilor.Actualul sef al Telekom Sport, Vlad Enachescu, nu va face parte din proiectul noii televiziuni.Potrivit unor surse citate de G4Media, discutiile despre vanzarea Telekom Romania s-au intensificat dupa OUG 114/2018, asa numita "ordonanta a lacomiei", care a impus, printre altele, o taxa de 3% pe cifra de afaceri a companiilor din industria telecom.De altfel, Telekom Romania a anuntat in martie ca incepand cu 15 aprilie majoreaza preturile abonamentelor din portofoliul fix si mobil, pentru clientii rezidentiali si de business. Compania afirma atunci ca masura vine ca urmare a cresterii costurilor asociate furnizarii serviciilor de comunicatii.