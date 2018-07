Odata cu primul test Orange pe 5G, atat clienti comerciali, cat de business s-au bucurat de viteze de Internet de pana la 3 Gbps intr-o comuna din Romania. Orange a inceput testul pe 1 iunie 2018 si a avut 15 clienti conectati la 5G. A fost folosita banda de frecventa de 26 Ghz. Se va derula pana pe 16 iulie.Stefan Slavnicu, CTO-ul Orange, a declarat ca cei 15 clienti au fost multumiti de conexiunea de care au beneficiat si de stabilitatea acesteia.In numere, reprezentantul Orange spune ca acestia s-au bucurat de Internet la o conexiune de 3 Gbps pentru patru utilizatori simultani. El a mentionat ca reteaua suporta pana la 6 Gbps si ca utilizatorii si-au folosit dispozitivele existente deja.O alta descoperire pe care au avut-o in timpul testului este ca acoperirea pe care o ofera 5G FWA (fixed wireless connection) este mai mare decat crezusera in teorie. De mentionat este ca acest test nu inseamna ca de maine vei putea juca Fortnite sau ca te vei uita pe Netflix pe o conexiune 5G.Cel mai curand, au declarat reprezentantii Orange, conexiunea 5G va ajunge in casele oamenilor incepand cu 2020.Vezi ce inseamna internetul 5 G si mai ales acest test pentru tara noastra ...citeste mai departe despre " Testul care pune Romania pe harta Internetului de mare viteza " pe Ziare.com