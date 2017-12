Qualcomm este cel mai profitabil creator de SoC-uri pentru mobile intr-o perioada in care ne dorim cu totii smartphone-uri de top. Procesorul Snapdragon 835 a fost responsabil de performanta multora dintre cele mai scumpe telefoane din acest an, inclusiv Galaxy Note 8. Pornind de la aceasta premisa, este previzibil faptul ca urmasul sau va da tonul anul viitor in materie de gadgeturi.SoC-ul Snapdragon 845 nu a fost anuntat de foarte mult timp, dar producatorii de mobile s-au aliniat deja sa-l foloseasca in smartphone-urile de anul viitor. Exista deja o competitie acerba pentru primul telefon care va ajunge cu el pe piata. Cel mai probabil, va fi vorba de Samsung Galaxy S9 si Galaxy S9+.Vezi ce telefoane de top vor fi lansate in 2018! ...citeste mai departe despre " Toate telefoanele de top care vor fi lansate in 2018 au fost scapate neoficial pe Internet " pe Ziare.com