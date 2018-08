Toate zvonurile legate de noul iPhone: Apple lanseaza trei modele in septembrie. Cat vor costa si cum vor arata

Gizmodo trece in revista cele mai noi zvonuri legate de smartphone-ul companiei americane, ce va vedea lumina zilei luna viitoare.Cum va arata?Potrivit unor informatii obtinute pe surse, care nu au fost confirmate oficial, Apple va lansa trei modele de iPhone in acest an. Unul ar avea un ecran OLED de 5,8 inchi, fara ramele care sa il incadreze (asa-numitul "bezel") . Cu alte cuvinte, display-ul va acoperi toata latimea partii frontale a telefonului. De asemenea, va fi dotat cu tehnologia de recunoastere faciala Face ID, marginile vor fi fabricate dintr-un tip de otel pe care nu se depun pete de grasime. In fapt, design-ul va semana foarte mult cu cel regasit la iPhone X, beneficiind inclusiv de camera foto duala, cu cele doua lentile plasate una sub alta.Un alt model ar avea un ecran OLED de 6,5 inchi - cea mai mare diagonala folosita vreodata de Apple. In rest, specificatiile ar fi cam acelasi cu cel de mai sus.Ultimul - dar nu cel din urma - pare a fi si cel mai interesant. Pentru ca ar avea un display LCD de 6,1 inchi, partea din spate ar fi realizata din sticla, marginile din aluminiu, plus tehnologia Face ID. Adica va arata si va functiona ca un iPhone X putin mai mare, dar materialele folosite ar fi mai ieftine, asa ca si pretul telefonului va scadea in consecinta. In plus, tot din acest motiv, camera foto nu va fi duala, ci cu o singura lentila. De asemenea, potrivit analistului Ming-Chi Kuo - care a facut si cu alte ocazii predictii despre modelele Apple care s-au adeverit - smartphone-ul mai ieftin va fi disponibil intr-o gama larga de culori.Ce concluzii tragem? Apple mizeaza pe un ecran care sa ocupe cat mai mult spatiu si pe dispozitive din ce in ce mai mari.Cum se va numi?Aici, toata lumea isi da cu parerea. Bursa pariurilor e deschisa. Teoretic, ne aflam in anul S-urilor, adica Apple ar fi trebuit sa lanseze o versiune imbunatatita a telefoanelor care au vazut lumina zilei in anul precedent. Doar ca Tim Cook a stricat traditia odata cu lansarea smartphone-urilor aniversare iPhone X, la implinirea a 10 ani de la prima generatie, trecand de la numeroatarea araba la cea romana.In plus, vor fi trei modele de telefoane. Asa ca nimeni nu se asteapta sa vedem iPhone XI (adica unsprezece), iPhone XI Plus si iPhone 9.Multi analisti mizeaza mai degraba pe denumirile iPhone Xs si iPhone Xs Plus pentru versiu ...citeste mai departe despre " Toate zvonurile legate de noul iPhone: Apple lanseaza trei modele in septembrie. Cat vor costa si cum vor arata " pe Ziare.com