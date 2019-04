Topul celor mai bune smartphone-uri disponibile pe piata

The Guardian a alcatuit un clasament al celor mai bune telefoane disponibile pe piata.Cel mai bun telefonSursa citata numeste P30 Pro de la Huawei drept cel mai bun telefon disponibil in acest moment pe piata. Asta pentru ca este "o combinatie geniala intre performanta, durata bateriei, design si o camera foto care schimba regulile jocului".Display-ul OLED este mare - are o diagonala de 6,47 de inci, rezolutie full HD si un "notch" in partea de sus, pe care se afla camera frontala.Marginile curbate fac telefonul sa fie stilat, grosimea telefonului fiind de 73,4 mm. Asta inseamna ca poate fi usor de manevrat, in ciuda faptului ca e mai lung decat o palma.Unul dintre cei mai rapizi senzori de amprenta se afla amplasat direct in ecran, fiind foarte usor de folosit. Telefonul se poate debloca si cu ajutorul recunoasterii faciale, dar tehnologia nu functioneaza la fel de bine ca cealalta.Adevarata vedeta se afla in spatele telefonului. Noul sistem de patru camere foto Leica este cel mai performant de pe piata smartphon-urilor. Fotografiile realizate in conditii de luminozitate scazuta sunt ca si cand ar fi facute in lumina zilei."Obiectivul cu unghi ultra-larg, care are o rezolutie de 20 MP, este distractiv. Camera principala de 40 MP este pur si simplu minunata. Obiectivul telefotografic cu periscop are un zoom optic de 5x, la care se adauga un zoom hibrid 10x si unul digital de 50x, ceea ce inseamna ca poti fotografia foarte bine lucrurile aflate la mare distanta. Ultima camera este una TOF ce masoara cu precizie adancimea obiectelor", precizeaza sursa citata.In celelalte aspecte, P30 Pro este similar cu Mate 20 Pro: este dotat tot cu procesorul Kirin 980, are 8GB de RAM, o capacitate de stocare de 128 GB, o baterie care dureaaza cam doua zile si care se incarca foarte repede. La toate acestea se adauga incarcarea wireless si posibilitatea de a incarca si un alt telefon doar prin alipirea unuia de altul.Peste sistemul de operare Android 9 Pie, Huawei si-a pus inerfata EMUI 9.1, care poate fi personalizata foarte usor. Insa nu toata lumea se poate obisnui cu acest mod de afisare a meniului si nu toate functiile sunt cu adevarat utile.De asemenea, nu are jack pentru casti. P30 Pro este fabricat din sticla si metal, ca multe alte modele noi, numai ca aceasta combinatie il fac ...citeste mai departe despre " Topul celor mai bune smartphone-uri disponibile pe piata " pe Ziare.com