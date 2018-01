Topul celor mai tari telefoane care vor fi lansate in 2018

Pocket-lint a trecut in revista cele mai asteptate lansari in acest domeniu.Cel mai nou smartphone sub egida marcii Nokia se va numi Nokia 9, iar zvonurile arata ca va avea mai multe functii premium decat recent lansatul Nokia 8. Asta inseamna, printre altele, un display cu aspect 18:9, rezistenta la apa si imbunatatirea calitatii materialelor folosite.Compania va pastra parteneriatul cu Zeiss si anul acesta, ceea ce inseamna ca va ramane si sistemul dual pentru camera foto principala, care va aduce detalii bogate in imagini, precum si stabilizarea optica a imaginii.Ca noutate, e posibil ca Nokia 9 sa aiba un obiectiv superangular, ce va permite realizarea de fotografii mai clare si mai calitative, dar si imbunatatiri pentru zoom-ul optic.Zvonurile arata ca Nokia 9 va fi lansat undeva la inceputul anului. Samsung Galaxy S9 si S9+La scurt timp dupa lansarea Galaxy S8 si S8+, deja au inceput sa apara zvonuri despre noua generatie de smartphone-uri din seria S pe care o pregatesc cei de la Samsung. Se pare ca S9 va veni in doua variante, iar producatorul sud-coreean nu va renunta la ecranul Infinity (ce-i drept, nici nu are de ce, caci este unul din cele mai bune display-uri de pe piata).Cel mai probabil, S9 va avea un sistem dual de obiective pentru camera foto principala. De asemenea, in ceea ce priveste procesorul, se pare ca Samsung are de ales intre Qualcomm Snapdragon 845 si Exynos 9810, ambele rapide si performante.Cel mai probabil, S9 va vedea lumina zilei in aprilie, La Mobile World Congress.Sony Xperia XZ2 sau XZ Premium 2In ultima vreme, Sony a plusat forte mult pe divizia de telefoane. Dupa ce a lansat Xperia XZ1, XZ1 Compact si XA1, compania vrea acum sa schimbe design-ul smartphone-urilor odata cu viitorul dispozitiv. In afara de un look nou, Xperia XZ2 va beneficia si de un display de 5,48 inchi, cu o rezolutie full HD, un procesor Snapdragon 845, sistem dual de camere foto, fiecare cu rezolutie de 12 MP, iar cea din fata - 15 MP. Cel mai probabil, lansarea va avea loc in februarie.LG G7LG se pregateste de o strategie intensa de marketing pentru viitorul sau telefon, G7, care va fi lansat in luna martie. Deocamdata nu se cunosc detalii legate de specificatii.Samsung Galaxy Note 9Cu Note 8, Sa... citeste mai departe despre " Topul celor mai tari telefoane care vor fi lansate in 2018 " pe Ziare.com