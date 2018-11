Topul tarilor cu cel mai mare grad de robotizare la locul de munca: Surpriza din fruntea ierarhiei (Grafice)

Mai exact, 75 de milioane de joburi vor disparea din cauza robotilor, insa vor aparea 133 de milioane de noi locuri de munca, care vor avea legatura cu activitatea acestora, potrivit studiului citat.Dar oare care sunt tarile care au furat startul si deja implementeaza automatizarea intr-un ritm foarte alert?Ei bine, publicatia Quartz a analizat niste statistici si a descoperit ca privim total gresit situatia.Astfel, cea mai folosita "unitate de masura" pentru gradul de robotizare a unei natiuni era pana acum numarul de roboti raportat la 10.000 de muncitori care lucreaza in domeniul manufacturier. Asta pentru ca ne aflam in plina revolutie industriala 4.0 si se crede ca astfel de joburi vor fi inlocuite cel mai repede de masinarii.Insa oare aceasta raportare este intr-adevar cea mai buna metoda de a masura cat de deschisa este o natiune la noile tehnologii?Ei bine, specialistii Fundatiei pentru Informatie, Tehnologie si Inovatie subliniaza ca este normal ca economiile dezvoltate sa adopte automatizarea mai rapid decat cele mai sarace, pentru ca totul se rezuma la bani: un robot industrial costa peste 100.000 de dolari!Astfel, acestia sugereaza ca indicatorul ar trebui sa fie numarul de roboti raportat la salariul mediu pe tara pentru a avea o imagine mai clara a deschiderii unei natiuni catre o lume plina de roboti.Sa facem o comparatie intre cele doua statistici.Prima ordoneaza tarile in functie de numarul de roboti industriali aflati in folosinta in anul 2017. Deloc surprinzator, Coreea de Nord, Germania si SUA - adica tari bogate - se afla in varful ierarhiei.Dar daca ajustam in functie de salariul mediu pe tara, situatia este alta: statele asiatice le depasesc cu mult pe cele de pe continentul european si american.Prin urmare, daca robotii chiar reprezinta viitorul muncii, atunci ar trebui sa invatam mai multe de la sud-coreeni.T.B. ...citeste mai departe despre " Topul tarilor cu cel mai mare grad de robotizare la locul de munca: Surpriza din fruntea ierarhiei (Grafice) " pe Ziare.com