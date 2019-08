Fondata in 2007 ca unul dintre primele servicii de "microblogging", platforma Tumblr a fost achizitionata de Automattic, o companie de servicii web care este cunoscuta pentru rularea platformei de blogging Wordpress.com.Conform The Guardian, pretul la care a fost cumparata Tumblr nu a fost dezvaluit.Totusi, potrivit unor surse citate de Axios, suma tranzactiei a fost sub 20 de milioane de dolari, in conditiile in care Tumblr fusese achizitionata in 2013 pentru 1,1 miliarde de dolari, de catre Yahoo.Directorul general al Automattic, Matt Mullenweg, a confirmat achizitia intr-o postare pe contul sau personal de Tumblr.Totodata, directorul general al Tumblr, Jeff D'Onofrio, a salutat achizitia, adaugand ca este "extrem de incantat de ce va insemna acest lucru pentru intreaga comunitate Tumblr"."Exista mult mai multe lucruri de facut pentru ca experienta utilizatorilor sa fie una si mai buna. Tumblr si Wordpress impartasesc principii comune de fondare", a declarat D'Onofrio.A.D. ...citeste mai departe despre " Tumblr a fost cumparata de cei care detin WordPress " pe Ziare.com