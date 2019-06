Twitter ia masuri impotriva postarilor responsabililor politici care ii incalca regulile: Nu scapa nici Donald Trump

Tweet-urile respective vor fi precedate de un mesaj care va explica ca acestea contravin regulilor retelei sociale, dar ca sunt totusi difuzate in "interesul marelui public", detaliaza Twitter, conform AFP."Participarea la dezbaterea publica include oferirea posibilitatii ca fiecare sa vorbeasca despre subiecte care il preocupa; acest lucru poate fi deosebit de important atunci cand este vorba despre responsabili guvernamentali sau politici", explica Twitter."Prin pozitia lor, acesti responsabili au o influenta enorma si spun cateodata lucruri ce pot fi considerate controversate sau invita la dezbatere si la discutie", adauga reteaua sociala.De asemenea, "exista anumite cazuri in care este in interesul publicului de a avea acces la anumite tweet-uri, chiar si atunci cand, in mod normal, ele contravin regulilor noastre. In aceste ocazii foarte rare, vom plasa un avertisment, un ecran pe care va trebui da clic inainte de a vedea tweet-ul, pentru a aduce context si claritate".Pe langa acest avertisment, Twitter prevede sa le ofere tweet-urilor respective mai putina vizibilitate pe reteaua sociala, astfel incat nu vor putea aparea in modurile programate pentru a cenzura continuturile cu caracter sensibil.Noua regula li se va aplica responsabililor guvernamentali, alesilor si candidatilor intr-un scrutin electoral sau la un post guvernamental, ale caror conturi au peste 100.000 de abonati. Va trebui, se asemenea, ca respectivul cont sa fie certificat de Twitter.Aceste masuri, care se vor aplica mesajelor postate incepand de joi, dar nu si celor anterioare, au fost anuntate la o zi dupa o noua salva de atacuri ale presedintelui american impotriva retelei sociale, pe care o acuza ca il cenzureaza.Citeste mai multe despre: Facebook si Twitter au eliminat sute de conturi care aveau legaturi politice cu Rusia si IranTrump posteaza compulsiv pe Twitter: Complicitarea mea cu Rusia a fost o inscenare! Niciunui alt presedinte n-ar trebui sa i se mai intample asa ceva!Twitter lanseaza mijloace de identificare a reclamelor electorale inaintea alegerilor europeneTrump se dezlantuie pe Twitter, contra procurorului MuellerSeful Twitter: Nu sunt mandru de asta. Contribuim cu s ...citeste mai departe despre " Twitter ia masuri impotriva postarilor responsabililor politici care ii incalca regulile: Nu scapa nici Donald Trump " pe Ziare.com