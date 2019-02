Retelele sociale precum Twitter si Facebook se afla sub presiune pentru a face mai mult in vederea combaterii stirilor false si impotriva raspandirii extremismului si propagandei online. Uniunea Europeana este ingrijorata, in acest sens, din cauza Rusiei, care neaga in mod repetat orice astfel de actiuni.Reprezentanti Twitter au declarat ca politica in legatura cu reclamele de campanie electorala, introdusa in timpul alegerilor de la jumatate de mandat din Statele Unite, va fi de asemenea lansata in India si Australia, tari care se pregatesc, de asmenea, pentru alegeri.In esenta, asta inseamna ca oricine poate vedea reclamele afisate pe Twitter sustinand un partid sau un candidat in Centrul pentru transparenta (Ads Transparency Center), care detaliaza informatii privind plata, cheltuielile publicitare si directionarea datelor demografice. Reclamele vor fi disponibile pe o perioada nedeterminata, relateaza Reuters.O eticheta vizuala si informatii privind continutul promovat vor permite utilizatorilor sa identifice reclamele de campanie electorala si cine a platit pentru ele."Politica noastra privind reclamele de campanie este extinsa pentru a acoperi #EUElections2019, oferind publicului informatii suplimentare despre cei care conduc o campanie politica pe Twitter", a declarat compania intr-un post pe blog.Candidatii sau organizatiile vor trebui sa treaca printr-un proces de certificare cu dovada de identitate inainte de a putea desfasura reclame de campanii politice pe site-ul sau, adauga compania. Aceasta politica va demara pe 11 martie.Citeste si Siguranta cibernetica este amenintata. Alegerile europene, in pericol ...citeste mai departe despre " Twitter lanseaza mijloace de identificare a reclamelor electorale inaintea alegerilor europene " pe Ziare.com