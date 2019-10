Twitter recunoaste ca a folosit datele personale ale utilizatorilor in scopuri publicitare... din neatentie

Reteaua de micro-blogging a spus ca eroarea a fost indreptata incepand din 17 septembrie, insa nu a precizat si cati utilizatori au fost afectati, conform Reuters."A fost o greseala si ne cerem scuze", a transmis compania intr-o postare.Majoritatea companiilor care au retele de socializare, inclusiv Twitter si Facebook , s-au confruntat in ultima vreme cu presiuni din partea utilizatorilor, dar si autoritatilor de reglementare la nivel global, cu privire la modul in care platformele lor gestioneaza datele utilizatorilor.Twitter a explicat ca atunci cand agentii de publicitate si-au incarcat listele de marketing, este posibil ca unii utilizatori sa se fi potrivit cu persoanele de pe lista lor, bazandu-se pe e-mailul sau numarul lor de telefon.Aceste date au fost furnizate de detinatorii de conturi pe Twitter, pentru a raspunde cerintelor de securitate ale paltformei.Insa, compania a spus ca la aceste informatii nu au avut acces parti terte, dar utilizatorii au fost expusi la publicitate targetata.Vezi si Twitter recunoaste ca a folosit din 2018 datele utilizatorilor fara acordul acestora