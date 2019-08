Twitter recunoaste ca a folosit din 2018 datele utilizatorilor fara acordul acestora

Reteaua a precizat, in noaptea de marti spre miercuri, ca aceasta eroare a fost corectata luni si ca o ancheta se afla in curs, cu scopul de a determina cati utilizatori au fost afectati, sfatuindu-si utilizatorii sa-si revizuiasca parametrii in privinta impartasirii datelor, relateaza AFP.Potrivit Twitter, este vorba despre doua cazuri - daca un utilizator s-a uitat sau a dat clic pe un mesaj publicitar pentru o aplicatie pe mobil, pe de o parte, iar pe de alta parte daca a trimis mesaje publicitare de pe dispozitivul folosit pentru a se contacta la retea."Din septembrie 2018, am putut sa va aratam mesaje publicitare in baza unor deductii pe care le-am realizat cu privire la dispozitivul pe care-l folositi, chiar daca nu v-ati exprimat permisiunea. Datele respective au ramas la Twitter si nu priveau informatii precum parole sau adrese de e-mail", a precizat reteaua intr-o nota explicativa, publicata in centrul sau de ajutor online.Twitter, care le prezinta scuze utilizatorilor respectivi, da asigurari ca implementeaza "etapele necesare pentru a (se) asigura ca acest lucru nu se va mai intampla" si ii invita pe utilizatorii sai sa-i contacteze biroul de protectia datelor printr-un formular.Aceste doua probleme, legate de respectarea consimtamantului explicit al utilizatorilor in vederea folosirii datelor lor personale, au aparut dupa intrarea in vigoare, in mai 2018, a Regulamentului european de protectia datelor (RGPD).RGPD a impus platformelor si site-urilor de web sa se asigure ca utilizatorii si-au dat in mod explicit consimtamantul pentru a le colecta datele in scopul tintirii publicitare si atunci cand aceasta colectare se face in contul unor intreprinderi terte.RGPD obliga de asemenea orice intreprindere care pierde date personale sa avertizeze autoritatile competente ale tarii in care se afla sediul sau european - in cazul Twtter Irlanda - in 48 de ore de la descoperirea acestei brese, iar persoanele vizate cat mai rapid posibil. ...citeste mai departe despre " Twitter recunoaste ca a folosit din 2018 datele utilizatorilor fara acordul acestora " pe Ziare.com