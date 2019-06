Ministrul finlandez de Externe, Pekka Haavisto, a anuntat joi ca ministrii de Interne si de Finante din statele Uniunii Europene vor primi sarcini de a reactiona la scenarii fictive in cursul unor reuniuni care se vor desfasura in Helsinki in iulie si septembrie. Astfel, ministrii ar urma sa deprinda cunostinte pentru a coordona mai bine ripostele la situatii de criza."De obicei, autoritatile militare si civile pot, in situatii de criza, sa faca doar ceea ce au deprins la sesiunile de pregatire. Vrem ca Uniunea Europeana si statele membre sa consolideze capacitatile de prevenire si reactie la amenintari hibride", a explicat Pekka Haavisto, potrivit agentiei Associated Press.Amenintarile hibride se refera la o serie de strategii care includ difuzarea de stiri false pentru subminarea credibilitatii, precum si lansarea de atacuri cibernetice asupra retelelor energetice si de telecomunicatii.Rusia a fost acuzata in mod frecvent de astfel de atacuri, dar Administratia de la Moscova a respins acuzatiile.Citeste mai multe despre:Merkel avertizeaza: Rusia poarta un "razboi hibrid" impotriva soldatilor germaniRazboiul hibrid romano-roman ...citeste mai departe despre " UE face scut impotriva atacurilor hibride: Ministrii de Interne si de Finante vor invata sa reactioneze, in baza unor scenarii fictive " pe Ziare.com