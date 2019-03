Decizia va fi probabil salutata de giganti ai industriei digitale precum Google , divizie a grupului Alphabet, si Facebook , care ar fi urmat sa plateasca o taxa pe vanzari de 3%."Un numar de delegatii continua sa aiba obiectii fundamentale", se arata in documentul pregatit de presedintia romana a UE, inainte de intalnirea ministrilor de Finante de pe 12 martie.Intalnirea era considerata ca o ultima oportunitate de a ajunge la un acord referitor la acest plan. Documentul arata ca ministrii UE vor conveni in schimb sa lucreze in continuare la reforma fiscala globala pregatita de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE).Reforma fiscal globala este discutata de ani de zile fara rezultat, din cauza diferentelor foarte mari intre interesele nationale.Potrivit planului initial redactat de Comisia Europeana anul trecut, companiile mari ar fi trebuit sa plateasca o taxa pe vanzarile de date, platformele de comert online si publicitatea tintita. Mai multe state membre au blocat propunerea, de teama ca vor pierde venituri si ca vor suporta masuri de retorsiune din partea SUA si a altor state afectate.Reformele fiscale de la nivelul UE trebuie sustinute de toate tarile membre, dar Irlanda si tarile scandinave s-au opus proiectului. Alte tari au fost la randul lor sceptice.Pentru salvarea planului, Franta, cea mai mare sustinatoare a taxei, si Germania, cea mai mare economie din UE, au convenit in decembrie sa limiteze aplicarea acesteia doar la publicitatea digitala. Dar chiar si aceasta concesie nu a atras sprijinul unor state. Intre timp, Franta, Italia si Spania au luat masuri pentru a introduce taxe digitale la nivel national. ...citeste mai departe despre " UE renunta la introducerea unei taxe in sectorul digital " pe Ziare.com