Atacul a dus la intarzierea distributiei ziarelor Los Angeles Times, Chicago Tribune, Baltimore Sun si a altor titluri ce apartin Tribune Publishing.Compania a transmis ca initial a detectat un malware vineri, care a lovit publicatiile care sunt imprimate la aceeasi tipografie.Reprezentantii LA Times sunt de parere ca atacul a venit din afara Statelor Unite.Editiile de pe Coasta de Vest ale Wall Street Journal si The New York Times, care folosesc aceeasi platforma de productie in Los Angeles, au fost si ele afectate."Credem ca intentia atacului a fost de a destabiliza infrastructura, mai exact serverele, si nu sa caute sa fure informatii", a declarat o sursa pentru LA Times.Purtatorul de cuvant al Tribune Publishing, Marisa Kollias, a confirmat acest lucru intr-un comunicat. Ea a spus ca virusul a daunat sistemelor back-office folosite pentru a publica si produce ziare."Fiecare piata a companiei a fost lovita", a spus Kollias, fara a da detalii.Compania mai detine publicatiile New York Daily News, Orlando Sentinel si Annapolis Capital-Gazette, unde a avut loc un atac armat anul acesta.O alta publicatie, Fort Lauderdale Sun-Sentinel, a fost afectata de un virus care a inchis productia si liniile telefonice."Suntem la curent cu raportarile unui potential incident cibernetic care a afectat mai multe publicatii si lucram impreuna cu guvernul si partenerii din industrie pentru a intelege mai bine situatia", a spus un oficial din Departamentul de Securitate Interna. ...citeste mai departe despre " Un atac cibernetic urias a vizat mai multe ziare americane importante: Hackerii ar fi din afara SUA " pe Ziare.com