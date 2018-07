Conform listei Forbes a celor mai profitabile canale de YouTube, Ryan ToysReview a avut castiguri de aproximativ 11 milioane de dolari inainte de impozitare in 2017, scrie Business Insider.Astfel, canalul administrat de parintii lui Ryan ocupa locul al optulea pe lista Forbes, aflandu-se la egalitate cu canalul de comedie Smosh.Canalul Ryan ToysReview a fost lansat in martie 2015, pe cand Ryan avea numai patru ani. Pe atunci, era el insusi un fan al videoclipurilor de acest gen si si-a intrebat parintii: "Cum se face ca eu nu sunt pe YouTube, acolo unde sunt toti ceilalti copii?", sustin acestia.Conform unui articol publicat de Verge in 2016, parintii lui Ryan au postat pe YouTube aproape zilnic de la lansarea canalului videoclipuri in care copilul isi spune parerea despre diverse jucarii noi in timp ce mananca dulciuri. Videoclipurile sale sunt urmarite de sute de milioane de alti copii din intreaga lume.Mama sa, profesoara de chimie, a renuntat la job pentru a se ocupa de contul de YouTube.Ryan ToysReview a explodat in iulie 2015, odata cu un clip in care Ryan evalua peste 100 de jucarii din seria Pixar "Cars", clip care a adunat aproape 800 de milioane de viziualizari.Canalul lui Ryan are in prezent 15 milioane de abonati si, potrivit Verge, venituri de 1 milion de dolari pe luna doar din reclame.C.S. ...citeste mai departe despre " Un copil de sapte ani a devenit multimilionar pe YouTube " pe Ziare.com