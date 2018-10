Un fost sef Google ataca Silicon Valley: Sa puna capat iluziei ca face lumea mai buna

Jessica Powell a condus departamentul de relatii publice al Google, dar, spune ea, s-a saturat sa tot apere compania."Este o industrie care se ia mult prea in serios si care nu ia in serios suficient de mult propria sa responsabilitate. Vreau ca Silicon Valley sa puna capat acestei autoamagiri si fie sa isi asume responsabilitatea pentru realitatea pe care o cream, fie sa se ridice la inaltimea viziunii pe care le-o vindem oamenilor in fiecare zi.Pentru ca, daca le spui oamenilor ca esti salvatorul lor, atunci fii pregatit sa ti se ceara standarde mai ridicate", spune Powell, care a lucrat la Google pana acum un an, potrivit Daily Mail.Afirmatiile sale, neobisnuit de critice pentru cineva care a detinut o pozitie atat de importanta la una dintre cele mai mari companii din industrie, sunt incluse in prefata unui roman satiric publicat recent de fostul sef Google, care creioneaza o imagine blamabila a culturii din Silicon Valley."Spunem ca facem lucruri uimitoare si semnificative pentru lume, dar cream, de asemenea, probleme serioase. Este foarte usor sa uiti de ingerintele electorale, de sinuciderile transmise in direct, de Myanmar", continua Powell.Fost jurnalist, Powell marturiste ca a fost tentata sa isi publice romanul, "The Big Disruption", sub un pseudonim, dar s-a simtit obligata sa rupa tacerea, in contextul in care companiile din industria tehnologiei sunt cercetate pentru "un numar de probleme".Powell a publicat si un eseu in care le aduce un omagiu oamenilor talentati cu care a lucrat la Google, precum si unora dintre produsele companiei.Ramane neinduratoare insa in privinta marilor companii din Silicon Valley, inclusiv Facebook si Amazon , pe care le acuza ca folosesc amploarea platformelor lor ca scuza pentru a nu rezolva problemele."Nu poti sa le spui companiilor din publicitate ca poti identifica publicul tinta pana la cel mai mic pixel posibil, iar apoi sa-ti pui mainile in cap in fata politicienilor si sa spui ca masinariile tale nu-si pot da seama daca tipii rai iti folosesc platforma", mai spune Powell.Ca sef al departamentului de PR al Google, Jessica Powell, al carei superior director a fost CEO-ul companiei, Sundar Pichai, s-a ocupat de gestionarea criticilor. Spune ca ...citeste mai departe despre " Un fost sef Google ataca Silicon Valley: Sa puna capat iluziei ca face lumea mai buna " pe Ziare.com