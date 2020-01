Un nou serviciu pentru bogatii lumii: Pentru suma potrivita, internetul "uita" ce nu-ti convine sa stie lumea despre tine

Un nou tip de afacere, ce consta in estomparea urmelor digitale inoportune ale platitorului, persoana fizica sau juridica, din mediul online, cunoaste avant. Companiile de gestionare a reputatiei executa planuri ample pentru a se asigura ca publicitatea negativa si controversele in care au fost implicati clientii lor in trecut nu mai apar pe prima pagina a rezultatelor cautarilor dupa numele respectivilor clienti, relateaza Daily Mail, citand un reportaj Wall Street Journal.In acest scop, inunda internetul cu site-uri de stiri false care scriu "de bine" despre clientii lor.Unul dintre cei mai notabili jucatori de pe acest nou segment de activitate este Status Labs, o companie in plina dezvoltare din Austin, SUA. Printre clientii sai se afla un fost membru al site-ului matrimonial pentru persoane casatorite Ashley Madison si un profesor al Universitatii din Missouri care a devenit tinta a presei conservatoare dupa ce a fost filmat in timpul unui protest."O singura acuzatie falsa poate afecta permanent reputatia castigata cu greu a unei persoane sau a unei companii. Acest dezechilibru de putere a facut din prima pagina a Google prima - si, de multe ori, ultima - impresie despre persoane fizice si companii", argumenteaza Ryan Stonerock, avocatul care reprezinta Status Labs.Pentru a ne arata cum functioneaza serviciul, Wall Street Journal prezinta cazul lui Jacob Gottlieb, administratorul milionar al unui fond de investitii, cu un fost angajator implicat intr-un scandal de frauda si un divort prezentat in presa online intr-o lumina nefavorabila pentru Gottlieb.Gottlieb a apelat la Status Labs pentru a-l ajuta sa-si indrepte reputatia pe internet. Ce a facut compania, pentru sume cuprinse intre 4.000 de dolari si 5.000 de dolari pe luna, a fost sa creeze o multime de stiri si articole pozitive despre Gottlieb, astfel incat sa intoarca algoritmii Google in favoarea sa.Un astfel de articol, in care milionarul este laudat pentru un act de caritate, a fost publicat pe un site numit Medical Daily Times. La prima vedere, acesta pare un blog obisnuit, dar jurnalistii de la Wall Street Journal l-au cercetat mai atent si au constatat o multime de nereguli, printre care faptul ca numarul de telefon trecut la contact apartine de fapt unei pizz ...citeste mai departe despre " Un nou serviciu pentru bogatii lumii: Pentru suma potrivita, internetul "uita" ce nu-ti convine sa stie lumea despre tine " pe Ziare.com