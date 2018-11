Un nou studiu arata, pentru prima data, o legatura cauzala intre Facebook si depresie

In cadrul unui studiu care urmeaza sa fie publicat in numarul din decembrie al Jurnalului de Psihologie Clinica si Sociala, cercetatorii au observat ca cei care si-au redus substantial timpul petrecut pe site-uri ca Facebook , Instagram si Snapchat au cunoscut o imbunatatire a starii de spirit si s-au simtit mai bine in legatura cu viata lor, noteaza MarketWatch."Ceea ce am descoperit pe parcursul a trei saptamani este faptul ca rata depresiei si a singuratatii a scazut semnificativ pentru cei care au utilizat mai putin social media", spune Melissa Hunt, profesor de psihologie la Universitatea din Pennsylvania, care a condus studiul.Astfel, multi dintre participantii care se confruntau cu depresie clinica moderata la inceputul studiului, in numai cateva saptamani, au ajuns sa prezinte doar simptome foarte usoare.Hunt si colegii sai au urmarit in cadrul studiului 143 de studenti din cadrul universitatii, timp de cateva saptamani. Jumatate dintre participanti au continuat sa utilizeze site-urile de social media ca de obicei, in timp ce pentru cealalta jumatate timpul alocat pentru fiecare dintre cele trei site-uri analizate, Facebook, Instagram si Snapchat, a fost limitat la zece minute pe zi.La final, s-a putut constata ca studentii care au folosit mai putin social media au cunoscut o reducere "semnificativa din punct de vedere clinic" a depresiei si a singuratatii pe parcursul studiului. In schimb, in cazul celor care nu si-au schimbat comportamentul nu a fost observata nicio imbunatatire.Desi nu este primul studiu care gaseste o legatura intre utilizarea site-urilor de social media si depresie, este primul care, potrivit cercetatorilor, arata ca exista o legatura cauzala intre cele doua lucruri, si nu o doar o corelatie, asa cum este cazul cu studiile precedente.Este posibil si chiar probabil ca persoanele singure si depresive sa foloseasca mai mult Facebook din dorinta de a stabili conexiuni sociale, spune Hunt. Insa studiul sau arata ca astfel de site-uri ii fac in acelasi timp pe oameni sa se simta mai singuri si sa fie mai deprimati.Hunt ofera doua posibile explicatii pentru care site-urile sociale au acest efect. Prima dintre ele este legata de faptul ca utilizatorii isi compara propria viata cu cea a prietenilor lor ...citeste mai departe despre " Un nou studiu arata, pentru prima data, o legatura cauzala intre Facebook si depresie " pe Ziare.com