Un start-up finantat de Bill Gates va folosi o armata de sateliti pentru live streaming din orice colt al Pamantului, non-stop

Compania EarthNow intentioneaza sa lanseze 500 de sateliti in atmosfera Pamantului, care sa asigure o monitorizare video de tip Big Brother, se arata intr-un comunicat de presa.Printre posibilele utilizari ale sistemului sunt mentionate depistarea braconajului, monitorizarea fenomenelor meteorologice extreme, detectarea timpurie a incendiilor forestiere si a eruptiilor vulcanice, monitorizarea migrarii balenelor si observarea zonelor de conflict de pe glob.Ideea se bucura de sprijinul unor miliardari ca Greg Wyler, presedinte executiv al companiei din industria satelitilor OneWeb. Gates va investi active personale in proiect. Printre investitori se numara si companiile Airbus si Softbank."Obiectivul nostru este simplu: vrem sa va conectam vizual cu Pamantul in timp real. Credem ca posibilitatea de a vedea si intelege Pamantul in direct si fara filtre ne va ajuta pe toti sa apreciem mai mult si, in cele din urma, sa avem mai multa grija de singura noastra casa", spune Russel Hannigan, fondatorul EarthNow, companie infiintata in Washington in 2017.Satelitii vor cantari in jur de 225 de kilograme fiecare si vor fi prevazuti cu camere orientate spre Pamant 24 din 24 de ore, precum si cu un sistem de analiza a imaginilor folosind tehnologia machine learning.Proiectul, estimat la un 1 miliard de dolari, se afla inca in stadiul de concept si nu se cunosc mai multe detalii tehnice si nici data la care ar putea fi finalizat.Serviciile oferite de EarthNow se vor adresa initial companiilor mari si guvernelor, insa reprezentantii companiei spun ca la un moment dat oricine ar putea sa aiba acces la aceste trasmisiuni de pe telefon sau de pe tableta, dandu-ne fiecaruia dintre noi posibilitatea de a fi un fel de "astronauti virtuali".