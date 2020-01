Unde au migrat tinerii de pe Facebook? Pe TikTok! Cum se explica succesul retelei sociale detinuta de chinezi

Pe scurt, povestea este urmatoarea: TikTok a aparut in 2017, dupa ce aplicatia Musical.ly a fost achizitionata de ByteDance, o companie cu sediul in Beijing, care i-a adus numeroase imbunatatiri.Astfel, acum, platforma gazduieste clipuri de 15 secunde, cu diverse efecte, scopul principal fiind amuzamentul. De exemplu, utilizatorii posteaza video-uri in care fac playback pe diverse cantece, danseaza, canta, fac farse, glume si diverse provocari.TikTok este disponibila in peste 150 de tari, are peste un miliard de utilizatori in intreaga lume si a fost descarcata de 123 de milioane de ori in Statele Unite.In Romania, potrivit informatiilor prezentate la inceputul lui 2019 in raportul Digital Marketing Report, realizat de iSense Solutions, existau 176.335 de utilizatori de TikTok, cu varste cuprinse intre 14 si 65 de ani, din mediul urban. Dintre acestia, 113.715 aveau sub 25 de ani. Dar cum aplicatia are fani si printre copii, iar raportul nu cuprindea si mediul rural, putem estima ca, acum un an, numarul total de utilizatori era de 300.000-500.000 de utilizatori.Acum, datele indica faptul ca numarul romanilor care folosesc aplicatia a ajuns la aproximativ 2 milioane!Ziare.com a stat de vorba cu Cristian Florea, specialist in social media, blogger si fondatorul proiectului casastiti, pentru a afla mai multe despre impactul aplicatiei, schimbarile aduse la politicile de utilizare si ce ne asteapta pe viitor."TikTok este reteaua sociala cu cele mai complexe efecte video din momentul de fata. A pornit ca o retea sociala in care creatorii de continut faceau lip sync pentru piese celebre, iar pentru ca au fost adaugate usor-usor multe unelte de editare video in interiorul aplicatiei, a inceput sa aiba succes in randul tinerilor creativi, care au timp si sunt dispusi sa invete sa foloseasca acele tool-uri.In plus, pe masura ce s-a dezvoltat in randul tinerilor, a devenit pentru ei o retea sociala unde isi gasesc toti prietenii, asa ca au decis intr-un numar mult mai mare sa faca trecerea spre aceasta retea", spune Cristian Florea.TikTok e fara reclame...citeste mai departe despre " Unde au migrat tinerii de pe Facebook? Pe TikTok! Cum se explica succesul retelei sociale detinuta de chinezi " pe Ziare.com