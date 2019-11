Unde pot accesa romanii Internetul 5G, la ce preturi si cu ce telefoane

Iata zonele acoperite de noua tehnologie, abonamentele disponibile si telefoanele care pot fi achizitionate alaturi de acestea.VodafonePrima companie care a lansat servicii comerciale 5G in Romania a fost Vodafone.Acestea sunt disponibile in zone din Bucuresti, Cluj-Napoca si Mamaia. Furnizorul de servicii de telecomunicatii ofera, in acest moment, doua abonamente 5G: Red Infinity 17 si Red Infinity 25.Red Infinity 17 ofera internet nelimitat la viteza 5G, minute si SMS-uri nelimitate national si in roaming in Spatiul European, la care se adauga 1.000 de minute internationale de mobil.Red Infinity 25 include aceleasi beneficii, dar ofera in plus minute nelimitate internationale, alaturi de 1 GB de trafic de internet si 100 de minute in roaming in afara Europei.Vodafone are in portofoliu, momentan, un singur model de smartphone 5G. Xiaomi Mi Mix 3 este un telefon de ultima generatie care include display AMOLED cu diagonala de 6,4 inch, chipset Snapdragon 855 cu procesor octa-core, 6 GB memorie RAM, capacitate de stocare interna de 128 GB, camera principala duala si acumulator cu capacitate de 3.800 mAh.Xiaomi Mi Mix 3 poate fi achizitionat alaturi de cele doua abonamente. Pentru Red Infinity 17, clientii trebuie sa dea un avans de 216 de euro pentru telefon si apoi sa plateasca o rata lunara de 25 de euro. Alaturi de Red Infinity 25, avansul pentru dispozitiv este de 96 de euro, iar rata lunara de 30 de euro.Orange Orange Romania a lansat servicii 5G, cu viteze de pana la 1,2 Gbps, in zone din Bucuresti, Cluj-Napoca si Iasi. Compania ofera un pachet special pentru cei care doresc acces la noul serviciu.Acesta include acces la reteaua 5G, trafic de internet nelimitat, 9,33 GB in roaming SEE pe mobil, apeluri de voce si SMS-uri nelimitate national si in roaming SEE. La acestea se adauga acces la serviciul de muzica Deezer si la pachetul de TV mobil Family HD Go. Abonamentul costa 25 de euro pe luna.La fel ca si Vodafone, Orange ofera un singur smartphone 5G in acest moment, modelul Samsung Galaxy S10 5G. Telefonul este disponibil in rate de 47 de euro pe luna.Galaxy S10 5G dispune de un display AMOLED cu diagonala de 6,7 inchi, chipset Exynos 9820 cu procesor octa-core, 8 GB memorie RAM, capacitate de stocare interna de 256 GB, camera principala tripla si acumulator de 4.500 mAh.Digi Mo ...citeste mai departe despre " Unde pot accesa romanii Internetul 5G, la ce preturi si cu ce telefoane " pe Ziare.com