UE pune presiune pe Facebook sa ofere explicatii in scandalul Cambridge Analytica

Biroul pentru Protectia Consumatorilor al Comisiei Federale pentru Comert a SUA (Federal Trade Commission /FTC/) a confirmat investigarea utilizarii informatiilor personale ale abonatilor grupului american."In acest scandal recent exista sau nu unele date ale cetatenilor UE?", se intreaba comisarul pentru Justitie, Vera Jourova, intr-o scrisoare consultata de Reuters, adresata directorului financiar al grupului, Sheryl Sandberg."Regret, dar comunicatele oficiale ale Facebook, inclusiv cele ale directorului general, Mark Zuckerberg , nu mi-au alungat temerile", mai scrie ea."Aceasta este deosebit de dezamagitor, avand in vedere eforturile noastre de a construi o relatie intre dvs. si noi pe baza increderii (...) Aceasta incredere este acum afectata", isi exprima regretul Vera Jourova, care o intreaba direct pe Sheryl Sandberg daca este sigura ca o situatie similara "nu se poate repeta astazi?"Comisarul european a spus ca doreste un raspuns in doua saptamani.Facebook face obiectul unor critici dupa ce saptamanalul britanic The Observer si ziarul american New York Times au dezvaluit ca biroul londonez al societatii Cambridge Analytica, foarte implicat in campania miliardarului Donald Trump in 2016, a colectat ilegal datele a 50 de milioane de utilizatori Facebook.In pofida scuzelor prezentate de Mark Zuckerberg, sondaje de opinie efectuate in Statele Unite si in Germania au relevat duminica faptul ca majoritatea populatiei a pierdut increderea in Facebook cu privire la protectia datelor cu caracter personal.Pe fondul investigatiei amintite, actiunile gigantului american au scazut luni sub 150 dolari - cu 6,5% - pentru prima data din iulie 2017.