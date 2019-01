"Universitatea Oxford a decis pe 8 ianuarie sa nu mai urmareasca oportunitati noi de finantare din partea Huawei Technologies sau a companiilor asociate acesteia", se arata intr-un comunicat al universitatii, citat de Reuters.Decizia a fost luata din cauza ingrijorarilor publice aparute in ultimele luni, referitoare la parteneriatele britanice cu Huawei, a precizat institutia, adaugand ca spera ca problemele sa se rezolve in curand.Un purtator de cuvant al Huawei a spus ca nu a fost informat de decizia Universitatii Oxford si ca a aflat despre ea din presa.WSJ: Ancheta penala in SUA privind presupuse furturi de tehnologie ale grupului chinez Huawei ...citeste mai departe despre " Universitatea Oxford nu mai accepta finantare de la Huawei " pe Ziare.com