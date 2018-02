Potrivit sursei citate, vulnerabilitatea a fost descoperita si raportata la Adobe de catre expertii omologi de la CERT Coreea (KR-CERT)."Concret, exploatarea vulnerabilitatii ar permite unui atacator sa preia controlul asupra sistemelor afectate. Prin urmare, atacatorii ar putea extrage date despre aceste sisteme, precum si cele obtinute de acestea, cum ar fi datele de conectare, VPN etc. Adobe a anuntat ca se lucreaza momentan la rezolvarea acestei vulnerabilitati, iar utilizatorii ar putea sa-si actualizeze software-ul incepand de saptamana viitoare", precizeaza specialistii din Romania, pe pagina de Facebook.Pe lista solutiilor temporare de remediere a problemei se mai afla: activarea optiunii click-to-play (adica eliminarea redarii automate) sau implementarea Protected View pentru Office.La jumatatea anului trecut, compania americana de software Adobe Systems Inc. a anuntat ca, la finele anului 2020, va inceta sa mai updateze si sa distribuie plugin-ul Flash, conform Reuters.Adobe a precizat ca a luat aceasta decizie impreuna cu partenerii sai, Apple Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc's Google, Facebook Inc si Mozilla Corp, si, de asemenea, i-a incurajat pe dezvoltatorii care utilizeaza Flash sa se orienteze spre alte optiuni.Creat in urma cu peste 20 de ani, Flash era odata software-ul preferat de dezvoltatori pentru a crea jocuri, playere video si aplicatii. In 2005, cand Adobe a achizitionat Flash, odata cu preluarea Macromedia, aceasta tehnologie era utilizata de peste 98% din computerele personale conectate la Internet.Citeste mai departe despre " Unul din cele mai cunoscute softuri din lume are o problema care le permite atacatorilor sa-ti fure date de pe computer " pe Ziare.com