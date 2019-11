Judecatorul William Alsup din San Francisco a spus ca nici costurile de monitorizare a datelor financiare si nici valoarea redusa a informatiilor personale furate nu reprezinta "o paguba cognoscibila", care sa justifice un proces colectiv pentru despagubiri, transmite Reuters.Alsup a mai spus ca este nevoie de stabilirea individualizata a cheltuielilor provocate de timpul pierdut de utilizatori pentru a preveni pierderile.Utilizatorii au obtinut dreptul de a da in judecata Facebook in mod colectiv pentru a cere monitorizarea automata a securitatii, imbunatatirea pregatirii personalului si educarea oamenilor in legatura cu atacurile hackerilor.Alsup a respins argumentul Facebook ca masurile nu sunt necesare pentru ca a eliminat vulnerabilitatea software care a permis furtul de date.Avocatii utilizatorilor Facebook nu au raspuns imediat solicitarilor de comentarii si nici reprezentantii companiei.Pe 28 septembrie 2019, Facebook a anuntat ca hackerii au exploatat o vulnerabilitate software pentru a accesa conturile a 50 de milioane de utilizatori, in cel mai mare atac informatic din istoria de 14 ani a companiei, la data respectiva.Ulterior, compania a anuntat ca au fost furate datele de acces a 30 de milioane de utilizatori, iar in cazul a 29 de milioane au fost furate informatii personale, precum genul, religia, adresele de email, numerele de telefon si istoricul de cautare. ...citeste mai departe despre " Utilizatorii Facebook ale caror informatii personale au fost furate in 2018 nu pot cere despagubiri colective " pe Ziare.com