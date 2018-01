Utilizatorii observa deja schimbarile majore facute de Facebook: Nu ma pot obisnui, ma asteptam la un echilibru

Business Insider a luat pulsul utilizatorilor de Facebook in Statele Unite.Kelly Snider, care locuieste in San Jose, spune ca a vazut in news feed doar cateva postari de la organizatiile pe care le urmareste. "Insa cele mai multe sunt de la prieteni. Adica sunt coplesitor de multe, inca nu ma pot obisnui", mentioneaza aceasta.In cazul lui Colin Strokes, din 50 de postari, doar 10 sunt de la site-uri de stiri sau personalitati carora le-a dat like."Am fost surprins ca numarul e atat de mic. Ma asteptam la un echilibru", marturiseste acesta.Au existat si situatii in care news feed-ul nu a afisat deloc postari de la organizatii media, companii sau celebritati. Un jurnalist si sotia sa au precizat pentru sursa citata ca le-au aparut doar mesaje de la prieteni.Reprezentantii Facebook au facut aceste schimbari pentru a combate raspandirea stirilor false, pe de o parte, dar si pentru ca considera ca o fotografie de familie are o valoare mai mare pentru un utilizator decat un clip al unei vedete sau reclama unui brand de imbracaminte."Credem ca interactiunea intre persoane este mai importanta decat consumarea pasiva de continuturi", a declarat John Hegeman, responsabil pentru news feed, care a adaugat ca noua strategie reprezinta "una dintre cele mai importante actualizari" operate vreodata de compania Facebook.Mark Zuckerberg, CEO-ul retelei sociale, a spus ca, pentru el, este o prioritate reunirea in viata reala a persoanelor care folosesc aceasta retea de socializare."Atunci cand vom implementa acest lucru, veti vedea mai putine continuturi publice precum reclame ale unor companii, marci si trusturi mass-media", a scris Mark Zuckerberg intr-un mesaj publicat joi pe contul lui de Facebook.Modificarile aduse algoritmilor retelei sociale au provocat o unda de soc in randul brandurilor si organizatiilor media, care trebuie sa isi regandeasca strategia de promovare pe aceasta platforma.Drept urmare, dupa anunt, actiunile Facebook au pierdut 4,5% din valoare, ceea ce s-a tradus intr-o pierdere de 3,3 miliarde de dolari pentru Mark Zuckerberg pe bursa de la New York.Cum va arata "noul" FacebookModificarile aduse de ...citeste mai departe despre " Utilizatorii observa deja schimbarile majore facute de Facebook: Nu ma pot obisnui, ma asteptam la un echilibru " pe Ziare.com