Vaci pioniere ale Internetului: Mulse si recompensate cu ajutorul 5G

Cisco Systems, care dezvolta infrastructura de retele pentru tehnologia emergenta, a instalat prototipuri 5G pentru a testa conectivitatea wireless si mobila in trei zone rurale, transmite Reuters.5G promite conexiuni ultra-rapide, despre care sustinatorii tehnologiei afirma ca vor transforma modul in care traim, permitandu-ne totul, de la automobile autonome la ochelari pentru realitatea augmentata si descarcarea de filme pe telefoane in doar cateva secunde.Desi este utilizata in studii pilot la nivel mondial, acoperirea nationala 5G nu este asteptata in tari precum China, Japonia sau Statele Unite pana in 2023, potrivit analistilor.Pentru vaci, intre gadgeturile 5G conectate la Internet 5G se afla un guler care controleaza sistemul de mulgere automata.Cand vacile se vor simti pregatite sa fie mulse, se vor apropia de porti, care se vor deschide automat. Dispozitivul recunoaste animalul atat de precis incat se poate conecta la uger pentru muls, in timp ce vaca primeste o recompensa de furaje.La un centru de inginerie agricola finantat de guvern (Agri-EPI Centre) din Shepton Mallet, din sud-estul Angliei, aproximativ 50 din 180 de vaci sunt dotate cu gulere inteligente 5G si cu dispozitive de monitorizare a sanatatii montate pe urechi.Dispozitivele nu sunt daunatoare vacilor, iar monitorizarea permite ingrijitorilor sa vada orice problema."Testam abilitatea 5G de a transmite date de la senzorii nostri mult mai rapid si nu prin computerul fermei sau conexiunea mai lenta la Internet broadband", a spus Duncan Forbes, manager de proiect la Agri-Epi Centre.Ferma de lapte, infiintata de Agri-EPI cu sprijinul agentiei pentru inovatii a Marii Britanii, utilizeaza o serie de tehnologii, inclusiv perii automate care se rotesc atunci cand vaca se freaca de ele, perdele operate de senzori care se deschid in functie de vreme si un sistem inteligent care furnizeaza hrana in grajd."Putem conecta fiecare vaca, putem conecta fiecare animal din aceasta ferma", a declarat un reprezentant al Cisco, Nick Chrissos."Asta poate face 5G pentru agricultura - poate elibera energia pe care o avem intr-o ferma, oriunde in Marea Britanie si peste tot in lume", a adaugat el.