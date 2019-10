Vanzarea de actiuni Telekom catre Orange: Consiliul Concurentei nu a primit nicio informare oficiala

"Nu stim nimic oficial, nu am primit o instiintare oficiala, suntem insa parteneri in grupul de lucru de la guvern care discuta optiunile pe care le are statul ca actionar semnificativ in Telekom. Daca se concretizeaza stirile vehiculate in presa ca va fi o tranzactie sau ca Orange-ul este in pole position sa preia activitatea de telecomunicatii a firmei Telekom Romania din - iarasi zvonuri - ca operatiunea va fi notificata Comisiei Europene, deci nu in Romania va fi luata decizia, ci la Bruxelles, din ratiuni legale - tranzactia indeplineste conditia legala pentru a fi notificata Comisiei Europene si nu Consiliului Concurentei din Romania - deci daca lucrurile astea se adeveresc oricum noi vom fi consultati, vom tine legatura foarte aproape de Comisia Europeana, pentru ca este o tranzactie de interes pentru Romania si obiectivul nostru va fi sa nu se diminueze concurenta pe piata romaneasca, pentru ca suntem foarte multumiti de cum merg lucrurile in momentul de fata, pentru ca avem patru operatori, se concureaza intre ei intens, ceea ce a dus la o calitate buna a serviciilor in Romania si la preturi mici si vrem sa ne asiguram ca si in viitor lucrurile raman in acest fel", a explicat el.Telekom ia in calcul plecarea din Romania. Abonatii ar urma sa fie impartiti intre Orange si DigiVicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Eduard Lovin, a declarat in urma cu cateva zile pentru Agerpres ca Telekom Romania ar trebui sa notifice Consiliul Concurentei cu privire la intentia de a vinde pachetul de actiuni catre Orange, iar Comisia Europeana trebuie sa-si dea avizul."Telekom Romania ar trebui sa notifice Consiliul Concurentei cu privire la intentia de a vinde pachetul de actiuni detinut de statul roman catre Orange. Compania nu este obligata sa trimita vreo adresa catre ANCOM pe acest subiect, numai daca era vorba si despre serviciile mobile. In plus, pentru tranzactia pe care o are in plan, compan ...citeste mai departe despre " Vanzarea de actiuni Telekom catre Orange: Consiliul Concurentei nu a primit nicio informare oficiala " pe Ziare.com