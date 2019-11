"Aspectele sociale si consecintele utilizarii inteligentei artificiale sunt in prezent dezbatute in intreaga lume. Acesta este un subiect foarte important", a spus Putin, intr-o conferinta desfasurata la Moscova.Potrivit sefului statului rus, principalul obiectiv al tarii sale este o dezvoltare armonioasa si noi oportunitati pentru oameni.Inteligenta artificiala este un termen ce reuneste echipamente si programe care pot invata, face estimari si solutiona probleme la fel ca fiintele umane. Computerele invata prin analizarea unor cantitati imense de date.Influenta inteligentei artificiale asupra vietii cotidiene este in crestere, dar in acelasi timp reprezinta o resursa semnificativa, a subliniat Vladimir Putin."Oricine care poseda inteligenta artificiala va avea avantaje competitive enorme", a mentionat presedintele rus, in opinia caruia Rusia trebuie sa fie un lider in acest domeniu.Moscova doreste sa-si majoreze cota detinuta pe piata globala a inteligentei artificiale de la 1-2% la 15% in urmatorii cinci ani. ...citeste mai departe despre " Vladimir Putin: Rusia trebuie sa fie un lider in domeniul inteligentei artificiale. E nevoie de reguli noi " pe Ziare.com