Vot decisiv pe Legea Copyright-ului in Parlamentul European: Se va schimba Internetul asa cum il stim?

CNN trece in revista dezbaterile care au avut loc in ultima vreme legate de acest act normativ.Reamintim ca Directiva Copyright propune, in cea mai mare parte, actualizari la legislatia drepturilor de autor adoptata in 2011, pentru a in concordanta cu avantul noilor tehnologii si cu modul in care utilizatorii folosesc acum Internetul.Insa doua articole au fost cap de afis al dezbaterilor pro si contra din ultima vreme: 11 si 13, cunoscute sub numele de "taxa pe link", respectiv "filtrarea continutului".Primul da dreptul creatorilor de continut sa fie platiti de fiecare data cand platforme ca Google sau Facebook afiseaza franturi din articolele lor. Pe de o parte, gigantii IT sustin ca publisherii fac bani din aceasta practica pentru ca le aduce trafic, iar cei de cealalta parte a baricadei considera ca aceste platforme fac bani, practic, din munca altora.Celalalt articol prevede ca aceste platforme sunt direct responsabile de continutul distribuit de utilizatorii lor. Prin urmare, sunt nevoite sa foloseasca un instrument de filtrare, astfel incat sa poata verifica continutul inainte de a fi publicat, pentru a vedea daca incalca drepturile de autor sau daca cel care vrea sa incarce materialul a facut toate demersurile posibile pentru a obtine dreptul de a-l publica.Aici se pune in discutie dreptul la libera exprimare si daca nu cumva aceasta practica este, de fapt, o cenzura. In plus, ar putea fi afectate tot felul de forme de continut care sunt populare pe Internet.Pe de alta parte, implementarea acestor instrumente e scumpa. Totusi, startup-urile si firmele mai mici spera sa fie scutite de aceasta povara.Citeste AICI mai multe despre aceste prevederiPotrivit sursei citate, daca legea trece la vot, marti, atunci trebuie transpusa in legislatia fiecarei tari in termen de doi ani. In caz contrar, va fi pusa la sertar, mai ales ca vin alegerile europarlamentare, asa ca cel mai probabil va fi rediscutata de noua legislatura.Mai ales ca, in februarie, nu exista un consens intre statele membre.Ce sustin cele doua tabereDraftul Directivei a fost puternic contestat de gigantii IT, care se plang ca vor cheltui multi bani pentru a crea filtrele care sa analizeze continutul si sa opreasca distribuirea franturilor de continut. Activistii care sustin libertatea Internetului