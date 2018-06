Legea stipuleaza ca entitatile care vand spatii publicitare pentru mesaje cu caracter politic, precum cei doi giganti tehnologici, trebuie "sa pastreze informatiile asupra celor care le achizitioneaza" si sa le faca publice, se arata intr-un comunicat al procurorului general al statului Washington, Bob Ferguson, citat de AFP.Conform justitiei acestui stat, al carui oras principal este Seattle, cei doi giganti ai tehnologiei nu au respectat aceste obligatii de mai multi ani.Candidati la alegeri si grupuri politice au platit circa 3,4 milioane de dolari pentru publicitate electorala la Facebook si 1,5 milioane de dolari la Google in ultimii zece ani, conform lui Ferguson.Legea "se aplica tuturor, indiferent daca este vorba de ziarul dintr-un mic oras sau de o mare companie", afirma Ferguson, adaugand ca oamenii "au dreptul sa stie cine plateste publicitatea politica".Reclamele cu caracter politic sunt frecvente in SUA si au devenit un subiect sensibil in special in contextul acuzatiilor de interferenta a Rusiei in alegerile americane din 2016.Vezi si ce au facut rusii ca sa influenteze alegerile din SUA: Exemple de reclame si postari falseFacebook si Google au promis deja mai multa transparenta, dezvaluind explicit cine finanteaza aceste mesaje. Cei doi giganti au promis, de asemenea, sa puna la dispozitie si arhive pe acest subiect. ...citeste mai departe despre " Washingtonul da in judecata Google si Facebook in legatura cu publicitatea politica " pe Ziare.com