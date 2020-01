WhatsApp a picat in mai multe tari din lume, inclusiv in Romania

Hashtag-ul #WhatsAppDown a fost folosit de peste 35.000 de ori pe Twitter , insotind mesajele utilizatorilor frustrati ca nu pot trimite fotografii, clipuri sau GIF-uri pe platforma, transmite LiveMint.Potrivit primelor informatii, si state din Europa au fost afectate, inclusiv tara noastra.Downdetector a inceput sa primeasca plangeri din partea utilizatorilor de WhatsApp din tara noastra, duminica, in jurul orei 13.00, insa acestea s-au imputinat dupa ora 15.00, ceea ce inseamna ca activitatea pe platforma a fost reluata complet.Sursa: DownDetector.roCele mai multe probleme semnalate de romani au avut legatura cu conexiunea si cu primirea mesajelor.Incidentul a avut loc la scurt timp dupa anuntul ca aplicatia a fost descarcata de peste 5 miliarde de ori de catre utilizatorii de Android.