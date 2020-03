Dark Mode este una dintre cele mai la moda facilitati in randul aplicatiilor mobile si presupune inlocuirea fundalului alb cu culori inchise, eventual chiar negru. Asa se obtine un consum mai redus de energie pe ecranele AMOLED.Un alt avantaj, cum este subliniat foarte amuzant si in clipul de prezentare al noii facilitati, este protejarea ochilor seara de lumina puternica a ecranului.Dark Mode in WhatsApp poate fi activat si dezactivat manual, dar poate urma si setarile sistemului de operare. Daca la setarile de Android sau iOS utilizatorul a bifat modul intunecat, atunci toate aplicatiile compatibile, inclusiv WhatsApp, vor afisa modul intunecat.Exista, insa, o limitare pentru utilizatorii de iPhone. Dark Mode este disponibil doar pentru iOS 13, astfel ca cei care folosesc o versiune mai veche nu se vor putea bucura de el.WhatsApp vine foarte tarziu cu al sau Dark Mode. YouTube, de exemplu, ofera aceasta facilitate de doi ani deja. WhatsApp justifica intarzierea spunand ca a cercetat si experimentat cu cele mai bune variante coloristice. ...citeste mai departe despre " WhatsApp lanseaza Dark Mode " pe Ziare.com