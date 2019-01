"Incepand de astazi, impunem o limita de cinci mesaje, valabila in intreaga lume", a declarat Victoria Grand, vicepresedintele pentru politici si comunicare din cadrul WhatsApp, la un eveniment organizat in capitala Indoneziei, informeaza Reuters.Pana la aceasta masura, un utilizator al serviciului WhatsApp putea sa distribuie un mesaj unui numar de maximum 20 de indivizi sau grupuri.Limita de cinci destinatari ai unui mesaj extinde la nivel mondial o masura introdusa de WhatsApp in India in luna iulie, dupa ce raspandirea de zvonuri pe retelele de socializare a condus la uciderea mai multor persoane si la tentative de linsaj.Serviciul WhatsApp, care are circa 1,5 miliarde de utilizatori, a incercat sa gaseasca o cale pentru a stopa utilizarea abuziva a aplicatiei in urma ingrijorarilor exprimate pe plan international cu privire la faptul ca platforma a fost utilizata pentru a raspandi stiri false, fotografii manipulate, inregistrari video fara context si farse audio, in conditiile in care originea acestora nu poate fi monitorizata si efectul lor nu poate fi estimat.Asa-numita criptare "end-to-end" permite grupurilor de sute de utilizatori ai aplicatiei sa faca schimb de texte, fotografii si inregistrari video dincolo de posibilitatea de monitorizare a verificatorilor independenti si chiar a platformei in sine.WhatsApp va introduce incepand de luni o actualizare pentru a activa noua limita de distribuire a mesajelor, a explicat pentru Reuters directorul de comunicare al WhatsApp, Carl Woog.Primii care vor primi aceasta actualizare vor fi utilizatorii de Android, urmati de cei care folosesc sistemul de operare iOS al Apple Citeste si:WhatsApp ia masuri disperate in India, unde peste 20 de oameni au fost linsati de gloate pacalite cu stiri falseWhatsApp va avea reclame si functii noi contra cost ...citeste mai departe despre " WhatsApp limiteaza la cinci numarul destinatarilor unui mesaj " pe Ziare.com