WhatsApp nu va mai putea fi folosit de copiii sub 16 ani. Care e limita de varsta la Facebook

Pe parcursul urmatoarelor saptamani, utilizatorilor din Europa le vor fi afisate noile conditii de utilizare si li se va cere sa-si confirme varsta.In restul lumii, limita de varsta a ramas in continuare 13 ani.Nu acelasi lucru se va intampla si cu utilizatorii Facebook, unde compania americana a ales o alta strategie pentru a fi conforma cu regulile GDPR. Adolescentilor cu varste cuprinse intre 13-16 ani li se va cere sa obtina acordul parintilor pentru folosirea aplicatiei.Daca parintii nu le acorda permisiunea, acestia vor avea acces la o versiune generica de Facebook, al carei continut si reclame nu vor fi personalizate pe baza datelor personale.Cu aceasta ocazie, WhatsApp a adaugat si posibilitatea descarcarii datelor personale. Utilizatorii pot descarca o copie a datelor personale pe care aplicatia le stocheaza, copie care include contactele si numerele acestora de telefon.Din 25 mai, la niveul UE va intra in vigoare Regulamentul privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.