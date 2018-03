WhatsApp schimba modul in care poti sterge mesajele deja trimise

Functia de stergere a mesajelor trimise pe WhatsApp este disponibila de la finele lui octombrie 2017, iar acum compania a facut o modificare a acesteia.Pana acum, aveai posibilitatea de a sterge mesajele timp de sapte minute dupa ce le-ai trimis.Cei de la WABetaInfo au remarcat ca, in cea mai noua versiune de WhatsApp, creste semnificativ timpul pe care il ai la dispozitie ca sa-ti iei inapoi textele trimise la suparare, bautura sau in alte conditii nefaste.Vezi AICI cat timp ai ca sa stergi mesajele de pe WhatsApp si cum faci asta! ...citeste mai departe despre " WhatsApp schimba modul in care poti sterge mesajele deja trimise " pe Ziare.com