Un purtator de cuvant al WhatsApp a confirmat ca reclamele ar urma sa apara in functia de "Status", care se afla intre tab-urile de Chat si Calls. Functia este similara cu cea de Stories de la Facebook si dupa 24 de ore dispare, confom India Today.Astfel, incepand cu 2019 WhatsApp va afisa reclamele in aceasta zona."WhatsApp nu difuzeaza in prezent anunturi in Status, desi acest lucru reprezinta un obiectiv viitor pentru noi, incepand cu anul 2019. Vom trece usor si cu atentie si vom oferi mai multe detalii inainte de a plasa anunturile", a declarat purtatorul de cuvant.De asemenea, aplicatia va introduce si noi functii pentru companii. Prin WhatsApp Business aplicatia va permite companiilor sa isi contacteze clientii mult mai usor.Conform datelor WhatsApp, circa 450 de milioane de persoane utilizeaza tabul de Status.Citeste si WhatsApp introduce restrictii la mesaje din cauza raspandirii unor zvonuri care au dus la violenteA.G. ...citeste mai departe despre " WhatsApp va avea reclame si functii noi contra cost " pe Ziare.com