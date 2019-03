Windows 10 se updateaza in Aprilie 2019. Iata ce aduce nou

Cel mai popular si complex operating system Microsoft , Windows 10, va avea parte de o actualizare majora estimata pentru aprilie 2019.Cunoscut si sub denumirea de Windows 10 versiunea 1903 sau 19H1, noul update face parte din viziunea Microsoft de a lansa actualizari gratuite, care aduc noi caracteristici, instrumente si windows apps.Update-ul din aprilie 2019 vine dupa cel din octombrie 2018 si cel din aprilie 2018. Ultime doua actualizari au adus o serie de functii noi sistemului de operare Windows 10.In general acestea au fost bine primite, cu toate ca exista inca anumite controverse legate de experienta de utilizare si download (ultima versiune).Pe acest fond, utilizatorii se asteapta ca update-ul Windows 10 din aprilie 2019 sa aduca schimbari majore importante.Zvonurile arata ca noua versiune va include functii noi ca Light Mode, posibilitatea de a pune pe pauza update-urile timp de 7 zile si chiar noi experiente de joc cu Xbox One.Chiar daca mai este doar o luna pana la presupusa lansare din aprilie, utilizatorii asteapta sa vada daca aceasta se va concretiza in cele mai bune conditii, evitand inadvertentele update-urilor anterioare.Noua varianta pentru sistemul de operare Windows 10 este supusa in prezent ultimelor verificari beta, deoarece zvonurile arata ca ea va fi lansata in aprilie 2019, adica peste foarte putin timp.Chiar daca nu ne asteptam la o revizuire completa, exista cateva modificari care vin sa aduca o gura de aer proaspat celui mai in voga sistem de operare care se prezinta in aceasta forma de mai bine de 4 ani.Noutatile ce tin de lansarea variantei de update Windows 10 includ o tema diferita, schimbari la nivelul functiei de cautare, legate de asistentul personal vocal Cortana etc.Microsoft Windows 10 Pro, 64 bit, Limba Engleza, OEM = 699 leiCe pret are update-ul de Windows 10 din aprilie 2019?Trebuie sa stii ca actualizarile Windows 10 sunt gratuite. Asta inseamna ca vei putea descarca noua versiune Windows 10 din Aprilie 2019 prin Windows Update fara nicio taxa de plata. Desigur trebuie sa te asiguri ca noua actualizare este compatibila cu sistemul tau hardware.Cand apare noua versiune pentru update?Lansarea update-ului Windows 10 se poate intampla oricand in aprilie 2019. Microsoft nu a facut publica deocamdata data exacta.Din cauza probl ...citeste mai departe despre " Windows 10 se updateaza in Aprilie 2019. Iata ce aduce nou " pe Ziare.com