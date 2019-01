Windows 7 a fost lansat in urma cu 10 ani si a beneficiat de suportul normal al Microsoft pana in 2015. De atunci, pe o perioada de 5 ani, Windows 7 a beneficiat de asa-numitul suport extins.Suportul extins inseamna ca producatorul va oferi in continuare update de securitate si care sa repare anumite probleme de functionare depistate in aceasta perioada, insa nu mai sunt lansate functionalitati noi prin intermediul update-urilor.In ciuda faptului ca are deja 10 ani si ca Windows 10 exista deja de aproape 4 ani, Windows 7 se bucura inca de o cota importanta de piata.In fapt, conform Net Market Share, abia in ultima luna Windows 10 a devenit cea mai utilizata versiune de Windows, cu 39,22% cota de piata, fata de 36,9 la cat se afla Windows 7.Windows 7 este inca foarte popular in zona de business, unde este folosit in continuare de 43% din companii.Pe de alta parte, Windows 10 este preferat pe zona de gaming, segment pe care detine deja 64% din piata, cel putin conform estimarilor realizate de magazinul de jocuri Steam.Dupa data de 14 ianuarie 2020, Microsoft va mai oferi suport pentru Windows 7 doar contra cost.Pentru clientii care au achizitionat licente de volum pentru Windows 7 Professional si Windows 7 Enterprise suportul extins se va incheia in ianuarie 2023.Citeste si: A fost anuntat urmatorul Windows si vine cu cea mai buna veste pentru milioane de utilizatori ...citeste mai departe despre " Windows 7 a intrat in ultimul an de viata " pe Ziare.com