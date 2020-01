Windows 7 functioneaza pe avarii. Ce optiuni ai daca vrei sa-l folosesti in continuare si care sunt riscurile

In primul rand, trebuie spus ca nu se pune problema ca Windows 7 nu va mai functiona. Nu e cazul. Faptul ca Microsoft nu mai furnizeaza suport inseamna ca sistemul de operare nu mai primeste actualizari legate de siguranta, astfel ca dispozitivul care il foloseste este expus in fata atacurilor hackerilor sau infectarilor cu virusi, care se pot realiza mult mai usor.Popularitatea Windows 7 este demonstrata de cifre. Conform unei analize realizate de Kaspersky, la nivel global, in august 2019, situatia la nivel global era urmatoarea:- Peste o treime (38%) dintre companiile foarte mici, precum si aproape jumatate (47%) dintre companiile si intreprinderile mijlocii inca foloseau Windows 7.- Mai mult de o treime (38%) dintre utilizatorii individuali foloseau inca Windows 7.Dupa cum se observa, Windows 7 era folosit nu numai pentru uz personal, ci si de companii si institutii, estimarile fiind undeva la 200 de milioane de utilizatori (individual si corporate). Prin urmare, ce optiuni au acestia?Upgrade la Windows 10 sau la alt sistem de operareMicrosoft si-a indemnat utilizatorii, prin mesaje repetate, sa treaca la versiunea Windows 10, care este mai noua, mai buna si mai sigura. Mai ales pentru utilizatorii obisnuiti cu Windows, trecerea este una facila, caci cele mai multe functionalitati vor ramane, interfata este similara, iar imbunatatirile sunt facute in asa fel incat sa ajute utilizatorul.Cum oferta de upgradare gratuita la Windows 10 s-a incheiat pe 29 iulie 2016, iata ca acum este nevoie sa cumparati o licenta. Versiunea Home costa 690 de lei, iar cea Pro, destinata companiilor, are pretul de 1.199 de lei si le puteti descarca de pe site-ul Microsoft.Il puteti instala si fara licenta, lasand campul Product Key necompletat, dar va functiona timp de o luna, iar apoi veti primi o notificare in care va va cere sa achizitionati o licenta si nu veti mai putea beneficia de optiunile de personalizare. Acest truc poate functiona pe termen scurt, dar pe termen lung devine enervant si, in cele din urma, nefunctional. Nu uitati: costul unui incident cibernetic poate fi semnificativ mai mare decat cel al unei actualizari!Specialistii CERT-RO atrag atentia ca printre consecintele unui atac cibernetic reusit se numara:...citeste mai departe despre " Windows 7 functioneaza pe avarii. Ce optiuni ai daca vrei sa-l folosesti in continuare si care sunt riscurile " pe Ziare.com