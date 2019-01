WSJ: Ancheta penala in SUA privind presupuse furturi de tehnologie ale grupului chinez Huawei

Potrivit cotidianului economic, procurorii federali suspecteaza grupul - oaia neagra a Washingtonului - ca a furat secrete tehnologice de la companii americane care lucreaza cu Huawei, referitoare la un aparat utilizat de operatorul american T-Mobile in vederea testarii smartphone-urilor.Ancheta se afla intr-un "stadiu avansat" si ar putea antrena "in curand" o inculpare, dezvaluie WSJ, care citeaza surse anonime.Intre numeroasele reprosuri din domeniul comercial adresate de Donald Trump Chinei se afla, cu regularitate, furturile de tehnologie.Devenit unul dintre cei mai mari producatori de echipamente de telecomunicatii din lume, Huawei se afla, de asemenea, in centrul unor suspiciuni de spionaj, in mai multe tari, intre care Statele Unite, Australia si Japonia, care i-au interzis sa construiasca o retea de Internet ultrarapida 5G.Presa a evocat si nemultumiri ale Frantei, Germaniei si Marii Britanii.Discretul fondator al Huawei, Ren Zhengfei, un fost ofiter in armata chineza, a dezmintit, marti, aprig, orice acuzatii de spionaj.Huawei se afla, de asemenea, in centrul unei crize diplomatice majore, dupa arestarea la 1 decembrie, in Canada, la solicitarea justitiei americane, a directoarei financiare a grupului, Meng Wanzhou, fiica lui Ren Zhengfei.Citeste si:Scandalul Huawei: Ambasadorul Chinei acuza Canada de rasism si standarde dubleDirectorul financiar al Huawei a fost arestat in CanadaChina ameninta Canada cu represalii, daca nu o elibereaza imediat pe fiica fondatorului HuaweiStatele Unite, care cer extradarea acesteia, o suspecteaza de complicitate la frauda in vederea ocolirii sanctiunilor impuse Iranului.Trei parlamentari americani au depus, miercuri, o propunere in vederea unei legi care-i cere presedintelui sa interzica exportul de componente sau piese catre companii chineze de telecomunicatii care ar fi incalcat sanctiuni americane.Aceasta initiativa are loc in urma arestarii lui Meng Wanzhou, scriu parlamentarii, care acuza Huawei de spionaj in contul "Partidului Comunist Chinez".In afara de probleme diplomatice si de securitate nationala, conflicte in centrul carora se afla ZTE, alt grup de telecomunicatii chinez, si Huawei ilusteaza concurenta apriga intre Statele Unite si China in domeniul tehnologiei, pe fondu ...citeste mai departe despre " WSJ: Ancheta penala in SUA privind presupuse furturi de tehnologie ale grupului chinez Huawei " pe Ziare.com